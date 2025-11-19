Gisele Loeblein

Gisele Loeblein

Jornalista formada pela UFRGS, trabalha há 25 anos no Grupo RBS e, desde 2013, assina a coluna Campo e Lavoura, em Zero Hora. Faz também comentários diários na Rádio Gaúcha e na RBS TV.

Churrasco na beira
Notícia

De show nacional a ragu com carne de avestruz: as novidades do Paleta Atlântida 2026

A coluna antecipa as marcas do evento, que ocorre no dia 24 de janeiro, na beira da praia de Atlântida, no Litoral Norte

Carolina Pastl

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS