De show nacional a ragu com carne de avestruz: as novidades do Paleta Atlântida 2026

Expectativa é de que o público que, no ano passado, passou dos 150 mil visitantes, possa chegar aos 180 mil em 2026. Paleta Atlântida / Divulgação

A jornalista Carolina Pastl colabora com a colunista Gisele Loeblein, titular deste espaço.

Porto Alegre abriu a semana com cheiro de brasa e um anúncio que vai movimentar o verão gaúcho: o lançamento do Paleta Atlântida 2026. Marcado para 24 de janeiro, na beira da praia de Atlântida, o evento se encaminha para a 9ª edição com 80% dos ingressos vendidos e uma série de novidades que foram antecipadas à coluna.

— O Paleta ganhou proporção e notoriedade tamanha que, hoje, os maiores frigoríficos querem participar com seus espaços na areia. Toda a cadeia, do campo à mesa, estará presente na beira da praia no ano que vem — afirma o CEO do evento, Luciano Leon.

O evento seguirá ocupando cerca de 4,5 km de orla, mas com estrutura reforçada para acolher empresas, patrocinadores, assadores e o público que, no ano passado, passou dos 150 mil visitantes — e pode chegar a 180 mil em 2026. A expectativa é reunir mais de 6 mil assadores.

As novidades

A famosa disputa pela Melhor Paleta ganha temperos inéditos em 2026. Uma das novidades é a premiação de R$ 10 mil, oferecida pelo Desco, para consumo na rede de atacarejo.

Outra inovação é ampliação o cardápio: do clássico costelão de 12 horas a receitas inusitadas como carne de jacaré ou ragu com molho de avestruz. Os pratos poderão ser degustados em cada estação, ao longo dos quatro quilômetros e meio de extensão.

Uma área de open food, com 4 mil lugares, para quem quer apenas comer bem — sem acender fogo — é mais uma novidade desta edição.

O nono evento também traz um passo além na programação cultural: pela primeira vez, o Paleta Atlântida terá show nacional, somando-se às atrações já conhecidas do festival.