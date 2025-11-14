Gisele Loeblein

Gisele Loeblein

Jornalista formada pela UFRGS, trabalha há 25 anos no Grupo RBS e, desde 2013, assina a coluna Campo e Lavoura, em Zero Hora. Faz também comentários diários na Rádio Gaúcha e na RBS TV.

Em regime de urgência
Notícia

Crise do arroz: governo do RS apresenta projeto que permitirá uso de recursos do Irga para ações de apoio

Texto precisará ser aprovado por maioria simples e atende à demanda do setor produtivo

Gisele Loeblein

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS