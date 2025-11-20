Gisele Loeblein

Jornalista formada pela UFRGS, trabalha há 25 anos no Grupo RBS e, desde 2013, assina a coluna Campo e Lavoura, em Zero Hora. Faz também comentários diários na Rádio Gaúcha e na RBS TV.

Chimarrão diferente
Como mudanças no consumo trazem desafios e oportunidades ao setor da erva-mate

Com a oferta maior do que a demanda, preços estão em queda; tema será debatido nesta sexta-feira (21) em seminário em Ilópolis

