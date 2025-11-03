Gisele Loeblein

Jornalista formada pela UFRGS, trabalha há 25 anos no Grupo RBS e, desde 2013, assina a coluna Campo e Lavoura, em Zero Hora. Faz também comentários diários na Rádio Gaúcha e na RBS TV.

Aberta há duas semanas
Como está o acesso à linha da renegociação de dívidas de produtores rurais

Farsul se reune nesta semana com representantes de instituições financeiras do Estado para tratar da tomada de crédito

