A produção de soja, carro-chefe do verão, teve perdas consecutivas por estiagem no RS Anselmo Cunha / Agencia RBS

Com a linha de renegociação para produtores rurais aberta há pouco mais de duas semanas, eventuais dúvidas e desafios vão aparecendo. E é para fazer uma avaliação do andamento da tomada de crédito do Programa BNDES para Liquidação de Dívidas Rurais que a Federação da Agricultura do Estado (Farsul) se reunirá com representantes de instituições financeiras do Estado nesta semana.

— O objetivo é entender. A dívida (de produtores gaúchos, mapeada pela entidade) é de R$ 73 bilhões, dos quais R$ 27 bilhões, estressados, ou seja, com inadimplência mais renegociação. A escassez de recursos é o principal problema — pontua Antônio da Luz, economista-chefe da Farsul, sobre pontos de preocupação.

A afirmação vem do fato de que a necessidade dos produtores gaúchos é superior à oferta. Vale lembrar que programa de renegociação abrange agricultores do país, não somente do Rio Grande do Sul. O recurso, que totaliza R$ 12 bilhões foi distribuído de forma proporcional às carteiras das instituições financeiras e ao número de municípios atingidos. No RS, o Banrisul esgotou em 48 horas o dinheiro disponível para a renegociação.

O BNDES informou que o balanço das operações até o momento deve sair nos próximos dias.