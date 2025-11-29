Com R$ 1 bilhão, cooperativa do agro acelera investimenos em quatro Estados (incluindo o RS)

Em Tapejara, no Rio Grande do Sul, a expansão do frigorífico foi para produção de frango Griller, proteína bastante consumida no Oriente Médio. Aurora Coop / Divulgação

A jornalista Carolina Pastl colabora com a colunista Gisele Loeblein, titular deste espaço.

Com R$ 1 bilhão em investimentos , a Cooperativa Central Aurora Alimentos (Aurora Coop) está com um pacote de obras sendo finalizado neste ano. São ampliações em Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná e Mato Grosso do Sul, todas mirando mais produção, mais mercado e mais protagonismo no tabuleiro da proteína animal. O valor investido é 61% maior do que o do ano passado.

No mapa de obras, figuram pesos-pesados. O maior deles no frigorífico de São Gabriel do Oeste, no Mato Grosso do Sul. Com investimento em R$ 400 milhões, a cooperativa busca ampliar a capacidade de abate da unidade de 3.200 para 5.000 suínos por dia.

Outro investimento volumoso é em Tapejara, no Rio Grande do Sul. A expansão, neste caso, como já informou a coluna, foi para produção de frango Griller, proteína bastante consumida no Oriente Médio. Inaugurado neste mês, a unidade recebeu R$ 210 milhões em recursos.

Unidades em Castro, no interior do Paraná, e em Abelardo Luz, em Santa Catarina, também receberam investimentos.