China adia, mais uma vez, investigação sobre carne bovina: o que isso significa para o Brasil

A jornalista Carolina Pastl colabora com a colunista Gisele Loeblein, titular deste espaço.

A China prorrogou pela segunda vez a investigação iniciada em dezembro do ano passado sobre o aumento das importações de carne bovina de países como o Brasil. Chamada medida de salvaguarda, a ação é conduzida por Pequim no âmbito da Organização Mundial do Comércio (OMC). Segundo o Ministério do Comércio chinês, o novo prazo, que terminaria nesta quarta-feira (26), foi estendido para janeiro de 2026, devido à “complexidade do caso”.

Para o setor produtivo brasileiro, a decisão pode ser interpretada de duas maneiras. Por um lado, o atraso na conclusão da investigação oferece um alívio temporário aos exportadores, já que a China é destino de mais de 40% da carne bovina exportada pelo Brasil. Por outro, trata-se de um sinal de atenção: o rebanho suíno do país asiático já se recuperou após a peste suína africana, e a demanda chinesa por carne bovina aumentou em razão da escassez da proteína, pondera o professor Júlio Barcellos, coordenador do Núcleo de Estudos em Sistemas de Produção de Bovinos de Corte e Cadeia Produtiva (Nespro) da UFRGS.

Fontes consultadas pela coluna levantam ainda a hipótese de que o adiamento pode estar ligado às atuais negociações comerciais da China com os Estados Unidos ou à necessidade de reduzir pressões internas de produtores locais.

O advogado Welber Barral, que representa frigoríficos brasileiros no processo, lembrou que a própria OMC permite a prorrogação da investigação para análise completa da documentação enviada pelos países, podendo se estender até meados de 2026. A Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carnes (Abiec) informou que não se manifestará sobre a medida até o final das investigações, enquanto a Associação Brasileira de Frigoríficos (Abrafrigo) não retornou a solicitação da coluna.

Entenda o caso

A investigação chinesa foca no crescimento das importações de carne bovina entre 2019 e 2024 de diversos países, entre eles, o Brasil. O pedido de salvaguarda foi apresentado por produtores locais, que alegam prejuízos diante da concorrência internacional. Representando o setor brasileiro, o escritório Barral Parente Pinheiro defende que o aumento das exportações não foi repentino, mas resultado do crescimento da demanda e da renda na China, somado à dependência do país de carne estrangeira.

Caso a investigação conclua pela existência de importações “descontroladas”, a China poderá aplicar sobretaxas sobre a carne estrangeira, impactando diretamente as exportações brasileiras.