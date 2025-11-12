Cavalos "feitos" em laboratório? Agora é realidade no sul do RS

Até o ano passado, cerca de 2 mil embriões de criadores do Rio Grande do Sul precisaram ser enviados a São Paulo para serem produzidos. Agora, essa etapa pode ser feita aqui no Estado. InVitro Equinos / Divulgação

A jornalista Carolina Pastl colabora com a colunista Gisele Loeblein, titular deste espaço.

O Rio Grande do Sul acaba de dar um passo em direção ao futuro da criação de cavalos. Foi inaugurado em Pelotas o 1º laboratório do sul do país especializado em fertilização in vitro de equinos, utilizando a mais moderna tecnologia disponível no mercado para produção comercial em escala — a Injeção Intracitoplasmática de Espermatozoide (ICSI).

O espaço, batizado de InVitro Equinos Sul, nasceu da parceria entre o médico veterinário pelotense Felipe Hartwig e a InVitro Equinos, maior rede de produção de embriões equinos do planeta — até então presente apenas em São Paulo. Só com o equipamento, o investimento de Hartwig chega a US$ 800 mil.

— A tecnologia veio para atender a uma demanda que só cresce entre criadores gaúchos e de todo o sul do país — conta o veterinário, que há mais de 15 anos se dedica à reprodução de cavalos e é referência na área.

Até o ano passado, cerca de 2 mil embriões de criadores do Rio Grande do Sul precisaram ser enviados a São Paulo para serem produzidos. Agora, essa etapa pode ser feita aqui no Estado.

— Estamos em plena temporada reprodutiva e já há produção comercial acontecendo no laboratório. A expectativa é de crescimento rápido: o mercado está maduro e curioso por essa tecnologia — avalia ainda o veterinário.

Do óvulo ao embrião

O processo da ICSI impressiona pela precisão. Em vez de depender do ciclo reprodutivo da égua ou de grandes volumes de sêmen, tudo acontece no microscópio. Primeiro, os óvulos são coletados e passam por um processo de maturação. Depois, um único espermatozoide é injetado diretamente dentro de cada óvulo — um trabalho minucioso que imita a natureza, mas com controle do resultado.

Em cerca de 10 dias, o embrião está formado e pode ser congelado ou transferido para a égua receptora, que leva a gestação adiante.

— É a tecnologia mais avançada de reprodução equina no mundo. Com uma fração mínima de sêmen, conseguimos gerar diversos embriões, mesmo de garanhões com pouca disponibilidade ou qualidade seminal reduzida — explica Hartwig.

Vantagens da tecnologia

Entre as vantagens, a ICSI permite que éguas de competição continuem em atividade, sem precisar interromper a carreira para reproduzir. A técnica também é indicada para fêmeas com fertilidade reduzida ou idade avançada e possibilita a preservação de material genético raro, inclusive de animais já falecidos.

O controle genético também é outro ponto alto. É possível escolher o sexo do potro por meio de sêmen sexado, identificar doenças hereditárias e até prever a pelagem do futuro animal antes mesmo da gestação começar.

— É o futuro da reprodução equina acontecendo aqui, no pampa gaúcho — resume o veterinário.