Caiu na rede, é peixe (e oportunidade): piscicultura busca espaço no agro gaúcho

A jornalista Carolina Pastl colabora com a colunista Gisele Loeblein, titular deste espaço.

Entre os tantos esforços para reconstruir o Vale do Taquari após as enchentes, uma nova corrente positiva vem ganhando força em Bom Retiro do Sul. A partir desta sexta-feira (7), o município sedia a 1ª Aquibom — Feira Estadual de Aquicultura, um evento que quer colocar o Rio Grande do Sul no mapa da piscicultura nacional.

A ideia nasceu do produtor Mauro Hauschild, que mantém tanques de criação de peixes na cidade, e ganhou corpo com o apoio da Emater, da prefeitura e de instituições ligadas ao setor. A feira se estende até domingo (10), na localidade de Sanga Funda, com entrada gratuita (apenas o show nacional tem ingresso pago).

— A piscicultura ainda é uma atividade vista como secundária no Estado, muitas vezes de subsistência. A proposta da Aquibom é mostrar que ela pode ser uma fonte de renda sólida e rentável quando conduzida com técnica e planejamento — explica Diego de Oliveira, engenheiro agrônomo e extensionista rural do escritório municipal da Emater.

Setor quer crescer

O Rio Grande do Sul ainda nada em águas rasas quando o assunto é produção de peixe. Enquanto regiões do oeste do Paraná chegam a produzir até 80 toneladas por hectare, aqui a média ainda gira em torno de 5 toneladas. Fatores como o clima mais frio e o baixo investimento tecnológico ajudam a explicar essa diferença, mas, segundo Oliveira, há potencial para mudar esse cenário.

Durante a Aquibom, a Emater vai apresentar o diagnóstico mais recente da piscicultura gaúcha, além de promover uma mesa-redonda com universidades, indústrias de ração, laboratórios de alevinos e processadores de pescado. A ideia é fortalecer toda a cadeia e oferecer mais segurança comercial aos produtores, que ainda enfrentam dificuldades na venda — muitas vezes vendo a indústria pagar abaixo do preço de mercado.

Além da programação técnica e dos seminários do Dia Estadual do Peixe — que chega à sétima edição nesta sexta-feira (8) —, o público também poderá participar de oficinas culinárias e demonstrações de processamento artesanal de pescado.