Jornalista formada pela UFRGS, trabalha há 25 anos no Grupo RBS e, desde 2013, assina a coluna Campo e Lavoura, em Zero Hora. Faz também comentários diários na Rádio Gaúcha e na RBS TV.

Brasil verde
Brasil preserva 65,6% do território (29% em propriedades), aponta estudo apresentado na COP30

Dados são preliminares foram apresentados pela Embrapa na conferência, em Belém, no Pará

