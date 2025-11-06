BNDES diz ter aprovado 2,5 mil renegociações de dívidas rurais em três semanas

O programa terá um total de R$ 12 bilhões para operações em todo o país, não apenas no Rio Grande do Sul. Vanderlei Almeida / AFP

A abertura dos protocolos para o Programa BNDES para Liquidação de Dívidas Rurais completa, nesta quinta-feira (6), três semanas. O balanço detalhado sobre a procura ainda está sendo elaborado pelo banco. Mas a coluna foi buscar, a partir de questionamentos de produtores, a informação sobre se já havia registros efetivados.

Por meio de nota, o banco disse que já aprovou "mais de 2,5 mil operações desde a abertura do protocolo e segue operando normalmente”.

Acrescentou, ainda, que “a contratação de operações de renegociação de dívida pelos agentes financeiros parceiros pode apresentar prazos distintos das solicitações de crédito em razão de processos como a formalização final da consolidação de dívidas junto aos clientes”.

Isso significa que o processo não está encerrado, mas que já houve a validação inicial por parte do BNDES.

O programa terá um total de R$ 12 bilhões para operações em todo o país, não apenas no Rio Grande do Sul. Um levantamento feito pela Federação da Agricultura do Estado (Farsul), em reunião com instituições financeiras, aponta que apenas 20% da demanda, entre os contratos elegíveis para a renegociação, será atendida. A informação tem como base o recurso destinado a cada banco — proporcional às carteiras e ao número de municípios atingidos.