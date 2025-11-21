Gisele Loeblein

Gisele Loeblein

Jornalista formada pela UFRGS, trabalha há 25 anos no Grupo RBS e, desde 2013, assina a coluna Campo e Lavoura, em Zero Hora. Faz também comentários diários na Rádio Gaúcha e na RBS TV.

20% do total 
Notícia

BNDES aprovou R$2,45 bilhões em um mês de linha de renegociação para produtores

São cerca de 8,3 mil operações em 16 Estados; representantes de entidades do RS voltaram a defender PL 5.122 em audiência no Senado

Gisele Loeblein

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS