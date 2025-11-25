Bancada do agro apresenta notícia-crime contra Lula e Lewandowski; entenda

Bancada sustenta que os atos foram editados em desacordo com a Lei 14.701/2023, que instituiu o marco temporal. Antonio Augusto / Secom/PGR

A jornalista Carolina Pastl colabora com a colunista Gisele Loeblein, titular deste espaço.

A Frente Parlamentar da Agropecuária (FPA), também conhecida como bancada ruralista do Congresso Nacional, protocolou nesta terça-feira (25) uma notícia-crime na Procuradoria-Geral da República contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, e servidores envolvidos na edição dos decretos e portarias de demarcação de terras indígenas publicados em 18 de novembro, durante a COP30.

A bancada sustenta que os atos foram editados em desacordo com a Lei 14.701/2023, que instituiu o marco temporal. O texto estabelece que os povos indígenas têm direito apenas às terras que ocupavam ou já disputavam em 5 de outubro de 1988, data da promulgação da Constituição.

A representação encaminhada à PGR aponta possível ocorrência de prevaricação, prevista no artigo 319 do Código Penal, ao se editar atos “em desacordo com disposição expressa de lei”. Segundo a FPA, a publicação dos decretos ocorreu enquanto o Supremo Tribunal Federal conduzia a conciliação da Ação Declaratória de Constitucionalidade 87 (que questiona a "lei do marco temporal") e o Congresso aguardava a suspensão de novos atos até o fim das discussões.

Foram questionados quatro decretos de homologação — 12.720/2025, 12.721/2025, 12.722/2025 e 12.723/2025 — e dez portarias declaratórias, de nº 1.070/2025 a 1.079/2025. A bancada afirma que os documentos não incorporam dispositivos previstos no marco temporal, como o direito de retenção, a indenização a não indígenas afetados e a vedação à ampliação de áreas já demarcadas.

O Ministério da Justiça e Segurança Pública e a Presidência da República foram procurados, mas, até esta publicação, não haviam respondido a coluna.