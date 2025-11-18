Aumento nas exportações de arroz do RS traz fôlego em meio à crise enfrentada pelo setor

Apesar de maior em volume, exportações registram queda no faturamento, reflexo dos preços deprimidos Tadeu Vilani / Agencia RBS

A ampliação das exportações de arroz do Rio Grande do Sul em outubro ajuda a dar um fôlego em meio ao cenário de crise que resulta de preções em queda acentuada. Conforme dados compilados pela Federação da Agricultura do Estado (Farsul), foram 116,6 mil toneladas embarcadas, volume 23% maior do que em igual mês do ano passado.

As vendas externas ajudam a enxugar a a oferta dentro de casa, resultado da safra maior, tanto no Estado, quanto no restante do Brasil — e em outros grandes produtores mundiais. Com uma demanda que não acompanha o volume produzido, a cotação do arroz teve uma queda acentuada. Em 12 meses, o preço ao produtor caiu mais da metade, um impacto que tem levado o governo federal a adotar medidas para equilibrar o mercado, como a formação de estoques públicos pela Conab.

Com os preços baixos, exportar tornou-se uma alternativa importante para escoar parte da produção. No entanto, mesmo com o avanço no volume exportado, a receita não acompanhou o movimento. Em outubro, o faturamento somou US$ 38,5 milhões, queda de 15% sobre o mesmo mês de 2024 — reflexo direto das cotações deprimidas no Brasil e no Exterior.

O assessor de Relações Internacionais da Farsul, Renan Hein dos Santos, reconhece que as exportações têm funcionado como um início de respiro para o setor.

— E tudo indica que o ano deva fechar 2025 com balanço positivo (das exportações de arroz) — acrescenta o assessor.

O ritmo de embarques também acelerou na comparação mensal: frente a setembro, o aumento foi de 83% em volume e 61% em receita.

No acumulado de janeiro a outubro, o Rio Grande do Sul registra alta de 12% no volume exportado, com 959,6 mil toneladas. Já o faturamento totalizou US$ 355,4 milhões, 19% a menos do registrado no mesmo período de 2024.