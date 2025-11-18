Gisele Loeblein

Jornalista formada pela UFRGS, trabalha há 25 anos no Grupo RBS e, desde 2013, assina a coluna Campo e Lavoura, em Zero Hora. Faz também comentários diários na Rádio Gaúcha e na RBS TV.

Esforço coletivo
"Animais podem ser parte da solução climática", defende pesquisadora em relação à pecuária

Lívia Padilha, doutora em economia comportamental, esteve a COP30 com a temática e falou sobre a experiência no Campo e Lavoura, da Rádio Gaúcha

Gisele Loeblein

