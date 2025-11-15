Agricultura familiar recheia programação do Festival Itália neste final de semana

Maior parte das agroindústrias participantes tem descendência italiana. Panificados Hermes / Divulgação

A jornalista Carolina Pastl colabora com a colunista Gisele Loeblein, titular deste espaço.

Do vinho aos queijos e embutidos, 12 agroindústrias ajudarão a rechear o cardápio do Festival Itália, que ocorre neste sábado (15) e domingo (16), no Parque Harmonia, em Porto Alegre. O evento que homenageia aos 150 anos contará, pela primeira vez, com a presença do setor produtivo. A iniciativa é da Secretaria Estadual de Desenvolvimento Rural e da Emater.

Conforme Fabiana Durgant, assessora da Gerência Técnica Emater à frente da organização, 90% dos empreendimentos participantes tem descendência italiana e são da serra gaúcha.

— Chamo a atenção para uma agroindústria de embutidos de Garibaldi. A família faz os produtos de forma muito artesanal. É receita do bisavô que passou para o avô — acrescenta a técnica.

O público que visitar o espaço das agroindústrias no evento vai poder encontrar também panificacdos, doces, geleias, nozes e erva-mate.