Jornalista formada pela UFRGS, trabalha há 25 anos no Grupo RBS e, desde 2013, assina a coluna Campo e Lavoura, em Zero Hora. Faz também comentários diários na Rádio Gaúcha e na RBS TV.

Sabor com história
Agricultura familiar recheia programação do Festival Itália neste final de semana

Evento em homenagem aos 150 anos da imigração ocorre neste sábado (15) e domingo (16), no Parque Harmonia

Carolina Pastl

