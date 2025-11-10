Gisele Loeblein

Gisele Loeblein

Jornalista formada pela UFRGS, trabalha há 25 anos no Grupo RBS e, desde 2013, assina a coluna Campo e Lavoura, em Zero Hora. Faz também comentários diários na Rádio Gaúcha e na RBS TV.

Alternativa de renda
Notícia

Agricultura familiar lidera produção de noz pecan no RS, mostra estudo

Diagnóstico feito pela Secretaria Estadual da Agricultura aponta que 70,5% dos produtores que cultivam a fruta têm propriedades com até 50 hectares

Carolina Pastl

