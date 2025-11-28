Academia do Biodiesel? Empresas gaúchas lançam curso online para o setor

Curso terá cerca de oito episódios sobre o tema. Félix Zucco / Agencia RBS

A transição energética avança, e com ela cresce a pressão por mais informação técnica no campo. Foi nesse cenário que a Be8, maior produtora de biodiesel do país, apresentou uma nova iniciativa durante o 3º Congresso Cerealista Brasileiro, em Chapada dos Guimarães, no Mato Grosso: a Academia do Biodiesel, criada em parceria com a Atitus Educação.

O projeto nasceu de uma visita conjunta da Associação das Empresas Cerealistas do Brasil (Acebra) e da Associação das Empresas Cerealistas do Rio Grande do Sul (Acergs) à sede da empresa, em Passo Fundo, no norte do Estado. A conversa, que começou como uma troca informal, rapidamente revelou uma lista de dúvidas que têm se repetido entre agricultores e transportadores, conta Erasmo Carlos Battistella, presidente e CEO da Be8:

— Quanto biodiesel pode ser usado nas máquinas modernas? Como cuidar do combustível? O que muda com menos enxofre no diesel e percentuais maiores de biodiesel? Nos últimos 20 anos, a tecnologia das máquinas agrícolas mudou muito, assim como o combustível. E isso precisa ser explicado de forma clara.

Para suprir essa lacuna, Be8 e Atitus desenvolveram uma plataforma de cursos online voltada especialmente a quem utiliza diesel e biodiesel diariamente — produtores rurais, caminhoneiros, operadores e equipes de armazenagem. Serão cerca de oito episódios, com estreia prevista para março, abordando uso adequado, cuidados de armazenamento e orientações práticas para evitar problemas comuns. Segundo Battistella, o objetivo é combater a desinformação, que ainda circula com força no setor:

— Queremos levar a informação correta para quem está na ponta. Isso evita erros, reduz custos e melhora o desempenho no campo.