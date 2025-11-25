A produtora que fez brotar do jardim de suculentas um ponto turístico no interior do RS

A jornalista Carolina Pastl colabora com a colunista Gisele Loeblein, titular deste espaço.

O turismo rural ganha terreno nas propriedades gaúchas — e, em Vale do Sol, no Vale do Rio Pardo, floresceu, literalmente. De um jardim de suculentas e cactos, brotou o negócio que hoje atrai visitantes da região, de outros Estados e até do Uruguai. É essa trajetória que a produtora Alice Schiefferdecker irá contar nesta terça-feira (25), durante a 2ª edição do Seminário de Turismo Rural do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar-RS), em Santa Cruz do Sul.

Até poucos anos atrás, a renda da família vinha quase exclusivamente do tabaco.

— As flores surgiram como um hobby na pandemia. A prefeitura organizou uma excursão à propriedade... e aí caiu no gosto das pessoas — recorda a agricultora, que transformou o passatempo em negócio há cinco anos.

Hoje, cerca de 40% da renda familiar é garantida pelas suculentas e pelas atividades turísticas. Só entre cactos e suculentas, Alice calcula cultivar mais de 3 mil variedades. E não é só a diversidade das plantas que encanta: os visitantes também podem passear a cavalo, andar de charrete e conhecer os animais da propriedade — coelhos entre eles.

— A grande vantagem é a renda extra. Mas também é realizar um sonho que eu achava impossível: trazer algo novo para longe da cidade — diz.

Gratuito e com inscrições abertas, o seminário é voltado a produtores rurais, técnicos, estudantes e participantes do Programa de Turismo Rural. Alice será painelista do debate “Da Produção de Fumo ao Turismo”. A programação ocorre no anfiteatro do Bloco 18 da Universidade de Santa Cruz do Sul (Unisc), com o objetivo de compartilhar experiências que inspirem famílias rurais, especialmente do Vale do Rio Pardo, a diversificar suas atividades.

Para o superintendente do Senar-RS, Eduardo Condorelli, o avanço do setor tem reflexos diretos no campo.

— O turismo rural mantém a população na zona rural, valoriza a cultura local e abre novas possibilidades econômicas — destaca.

Os números confirmam o potencial. Segundo a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA), o turismo rural somou 6,65 milhões de visitantes em 2024, gerando US$ 6,6 bilhões em receitas e mais de 190 mil empregos formais. No Rio Grande do Sul, a expectativa é de expansão: o Estado foi escolhido como piloto para a inclusão de agricultores e produtores no Cadastur, o que deve abrir portas para que milhares de famílias transformem natureza, paisagem e gastronomia em novas oportunidades de renda.