Gisele Loeblein

Jornalista formada pela UFRGS, trabalha há 25 anos no Grupo RBS e, desde 2013, assina a coluna Campo e Lavoura, em Zero Hora. Faz também comentários diários na Rádio Gaúcha e na RBS TV.

Turismo rural
A produtora que fez brotar do jardim de suculentas um ponto turístico no interior do RS

Alice Schiefferdecker irá contar nesta terça-feira (25), durante a 2ª edição do Seminário de Turismo Rural do Senar-RS, a sua história

Carolina Pastl

