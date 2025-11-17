A pecuária regenerativa na COP30, a queda de preço do trigo e mais no "Campo e Lavoura"; ouça aqui

A pecuária regenerativa na COP30 e a queda de preço do trigo foram alguns dos assuntos do Campo e Lavoura deste domingo (16), na Rádio Gaúcha. Perdeu o programa? Ouça aqui:
- A COP30 segue em Belém, no Pará, e, um dos temas trazidos na conferência é o da pecuária regenerativa. Sobre o assunto, participa deste episódio Lívia Padilha, do podcast Os Agronautas, que é comunicadora científica e doutora pela Universidade de Adelaide, na Austrália.
- O preço do trigo também foi assunto. A queda nas cotações preocupa o setor produtivo no final da colheita da safra 2024/2025. Presidente da Federação das Cooperativas Agropecuárias do Rio Grande do Sul (Fecoagro-RS), Paulo Pires, falou sobre o assunto.