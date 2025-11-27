A empresa gaúcha que chega aos 40 anos revigorada pela aposta no biocombustível

Com 14 unidades e cerca de 350 funcionários, a empresa tem faturamento anual de cerca de R$ 2 bilhões. Bocchi Agrobios / Divulgação

Foi com a produção de biocombustível que a empresa Bocchi Agrobios deu novo corpo aos negócios, iniciados há quatro décadas no município de Ibiraiaras, no norte do Rio Grande do Sul. A decisão de investir no processamento do grão de soja, em 2013, veio a partir da percepção do mercado. Os desafios e as oportunidades do segmento estão na pauta de debates do 3º Congresso Cerealista Brasileiro, que segue até sexta-feira (28), no município de Chapada dos Guimarães, no Mato Grosso.

Hoje, a Bocchi tem no portfólio a produção de biodiesel, glicerina, óleo e farelo de soja, armazenagem e venda de grãos e a comercialização de insumos agrícolas.

Com 14 unidades e cerca de 350 funcionários, tem faturamento anual de cerca de R$ 2 bilhões. Cerca de 1,5 mil produtores, a maior parte familiares e médios, são parceiros no fornecimento de matéria-prima, além de cooperativas

Sobre o futuro, o proprietário Leocir Bocchi afirma:

— Estamos olhando se entramos na produção de etanol, ou se investimos em uma planta fora do Estado, mantendo o que já temos.

O negócio, que começou em 10 de dezembro com batatas, evoluiu para armazenagem de grãos e, mais tarde, para a industrialização da marca. A capacidade instalada é de processamento diária de 3 mil toneladas. Entre 80% e 90% do processamento é feito a partir da soja. Os demais, com sebo bovino.

— Tivemos ampliações, fazendo melhorias ao máximo para tentar se manter nesse mercado saudável — pondera Leocir.

Entre os desafios, Lucas Tedesco, diretor comercial da marca, cita o descompasso entre a produção da matéria-prima e a demanda das indústrias, em decorrência de problemas climáticos. As empresas aumentaram a capacidade de processamento, mas o RS teve uma sequência de quebras de safra.