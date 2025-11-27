Gisele Loeblein

Gisele Loeblein

Jornalista formada pela UFRGS, trabalha há 25 anos no Grupo RBS e, desde 2013, assina a coluna Campo e Lavoura, em Zero Hora. Faz também comentários diários na Rádio Gaúcha e na RBS TV.

Com gás para o futuro
Notícia

A empresa gaúcha que chega aos 40 anos revigorada pela aposta no biocombustível

Nascida em Ibiraiaras, a Bocchi Agrobios deu uma guinada com o processamento de biodiesel

Gisele Loeblein

De Mato Grosso

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS