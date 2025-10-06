Durante a 3ª edição do Olivas do Cais, em Porto Alegre, cinquenta donos e equipes de restaurantes participaram de uma masterclass conduzida por quatro especialistas internacionais em azeite de oliva. A proposta era conhecer a produção brasileira e mundial e degustar. A coluna participou e conta como foi a experiência. Confira no vídeo abaixo: