Vinhos brasileiros de 2025, cigarros eletrônicos ilegais e mais no "Campo e Lavoura"; ouça aqui

Os vinhos brasileiros da safra 2025 e o impacto econômico dos cigarros eletrônicos ilegais foram alguns dos assuntos do Campo e Lavoura deste domingo (26), na Rádio Gaúcha. Perdeu o programa? Ouça aqui:
- A 33ª Avaliação Nacional de Vinhos apresentou, na noite deste sábado (25), em Bento Gonçalves, na Serra, o perfil dos vinhos brasileiros desta safra. Sobre o assunto, falou o presidente da Associação Brasileira de Enologia (ABE), Mario Ieggli, que é quem organiza a iniciativa.
- E o coordenador da Escola de Segurança Multidimensional da Universidade de São Paulo (USP), Leandro Piquet Carneiro, também participou deste episódio. Ele deu detalhes do estudo inédito da instituição que mostra o quanto o setor deixa de arrecadar com cigarros eletrônicos ilegais e sachês de nicotina.