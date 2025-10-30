Vesúvio entrará em "erupção" no RS: o leilão "ambientado" em vulcões e montanhas 

Rincon 3388 Mustang del Sarandy, o “Vesúvio”, é um dos touros que estará à venda no remate. Rincon del Sarandy / Divulgação

Qual é a semelhança entre um touro e um vulcão? Ambos são fortes, potentes e sempre prontos para entrar em atividade. É com esse espírito que a Rincon del Sarandy, propriedade de Uruguaiana, na Fronteira Oeste, realiza nesta quinta-feira (30), às 19h, a terceira edição do Rincon Rocks, leilão exclusivo de reprodutores que promete esquentar o mercado pecuário. Com lances a serem feitos de forma virtual, o remate será transmitido pelo Lance Rural e Parceria TV.

Inspirado em montanhas e vulcões, o evento traz à pista 30 touros cuidadosamente selecionados, com destaque para o Rincon 3388 Mustang del Sarandy, o “Vesúvio” da noite — nome escolhido em homenagem ao famoso vulcão italiano. Assim como nas edições anteriores, a Rincon aposta em um conceito temático: cada touro recebe o nome de um monte ou vulcão emblemático, como Etna, K2 ou Everest. A ideia é traduzir em genética o mesmo símbolo de força e resistência que essas formações representam, explica Ignacio Tellechea, um dos proprietários da Rincon.

O Rincon Rocks é o quarto leilão do ano promovido pela propriedade, e a proposta é clara: segmentar a oferta conforme o público. Desta vez, o foco está totalmente no sistema de cria, com touros prontos para entrar nas propriedades e trabalhar durante o período de reprodução.

— A preocupação é entregar animais rústicos, adaptados, capazes de performar bem em condições adversas — explica Tellechea.

E essa preocupação faz todo o sentido diante do avanço da agricultura sobre áreas tradicionais de pecuária. Com os campos cada vez mais desafiadores, o produtor precisa de reprodutores que suportem ambientes duros sem perder desempenho.

De acordo com o Sindicato dos Leiloeiros do Rio Grande do Sul (Sindiler), estão previstos 243 leilões até dezembro deste ano.