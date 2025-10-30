Um vinho, muitas mãos: vinícolas do RS lançam rótulo exclusivo para leilão beneficente

O Chimas Número 4 é um blend produzido a partir dos melhores vinhos de 12 vinícolas gaúchas. Martha Caus / ABS-RS/Divulgação

A jornalista Carolina Pastl colabora com a colunista Gisele Loeblein, titular deste espaço.

Um vinho que, mais do que de uvas, é feito de solidariedade. No dia 25 de novembro, a Fundação Pão dos Pobres, em Porto Alegre, será palco de um leilão desse rótulo exclusivo, que promete emocionar o setor vitivinícola e os apreciadores da boa taça.

Serão 600 garrafas, divididas em 15 lotes, de um blend produzido a partir dos melhores vinhos de 12 vinícolas gaúchas. Batizado de Chimas Número 4, o rótulo leva sete variedades de uvas e quatro safras cultivadas em diferentes regiões do Rio Grande do Sul.

— Além de adquirir um vinho único, quem participa também transforma vidas. Cada vinícola doou o seu melhor vinho, e os enólogos reuniram tudo em uma garrafa que simboliza união — explica Caroline Dani, presidente da ABS-RS.

O leilão ocorre presencialmente e online, e o valor arrecadado será destinado aos institutos Sou de Fazer e Lance de Craque, ambos com atuação na Fundação Pão dos Pobres.

Na mesma noite, a ABS-RS aproveita para reconhecer os protagonistas do setor com o Prêmio Destaques do Setor do Vinho 2025. A lista de finalistas reúne nomes escolhidos em um processo colaborativo que envolveu sommeliers, produtores, jornalistas e profissionais da gastronomia. As categorias vão de Personalidade do Vinho a Melhor Experiência em Enoturismo, passando por Winebar Destaque, Serviço de Vinho em Restaurante, Vinícola Destaque, Carta de Vinhos, Melhor Adega de Supermercado, Paisagem Vitícola e Loja de Vinho.

A escolha dos vencedores está nas mãos do público, que pode votar em seus favoritos até o dia 31 de outubro, pelo site da ABS-RS.