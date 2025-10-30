Gisele Loeblein

Gisele Loeblein

Jornalista formada pela UFRGS, trabalha há 25 anos no Grupo RBS e, desde 2013, assina a coluna Campo e Lavoura, em Zero Hora. Faz também comentários diários na Rádio Gaúcha e na RBS TV.

Brinde à solidariedade
Notícia

Um vinho, muitas mãos: vinícolas do RS lançam rótulo exclusivo para leilão beneficente

Seiscentas garrafas serão leiloadas no dia 25 de novembro, na Fundação Pão dos Pobres, em Porto Alegre

Carolina Pastl

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS