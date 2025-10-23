UE retoma modelo de pré-listing para exportação de aves do Brasil; o que é e por que importa

Hoje, em torno de 30 plantas brasileiras têm aval para exportar carne de frango para o bloco europeu. Asgav / Divulgação

Confiança e agilidade. São essas as razões da importância em retomar o modelo de pré-listing na habilitação de frigoríficos brasileiros para exportar aves à União Europeia. O comunicado veio nesta quinta-feira (23), via Ministério da Agricultura, e foi comemorado pelo setor.

— É uma decisão muito importante. Não deixa de ser um voto de confiança da UE, de que o Brasil é capaz de fazer essa gestão. Entendemos que isso se refletirá no número de fábricas habilitadas — avalia Estevão Carvalho, gerente-executivo de mercados da Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA).

Outro ponto importante é a agilidade que o modelo dá no processo de habilitação. A gestão passa a ser do Ministério da Agricultura do Brasil. É o órgão que fica responsável pela avaliação das unidades interessadas e, após a realização de inspeção, determinar se tem ou não condições de atender às exigências.

— As regras não mudam, são as mesmas. Mas o pré-kisting traz agilidade — reforça Carvalho.

Hoje, em torno de 30 plantas brasileiras têm aval para exportar carne de frango para o bloco europeu. Com a volta do pre-listing, estima-se que esse número cresça de forma gradual nos próximos meses.

— Com a medida, o Brasil volta a ter autonomia para indicar e habilitar estabelecimentos exportadores que cumpram integralmente os requisitos europeus, agilizando processos e ampliando a previsibilidade nas relações com a União Europeia — reforça o presidente da ABPA, Ricardo Santin.

Considerado um modelo moderno de avaliação, o pré-listing para a venda de aves (frango, pato e peru) à UE foi suspenso em 2018. O bloco é um dos principais compradores da proteína brasileira e enquanto vigorava o sistema chegou a embarcar mais de 500 mil toneladas por ano de carne de frango. A título de comparação, no ano passado, foram 231,9 mil toneladas. Entre janeiro e setembro de 2025, o volume acumulado foi de 137,2 mil toneladas. Também foi um dos maiores destinos de carne de peru do Brasil, com mais de 50 mil toneladas importadas anualmente antes da suspensão.