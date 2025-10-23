Gisele Loeblein

Gisele Loeblein

Jornalista formada pela UFRGS, trabalha há 25 anos no Grupo RBS e, desde 2013, assina a coluna Campo e Lavoura, em Zero Hora. Faz também comentários diários na Rádio Gaúcha e na RBS TV.

Mercado global
Notícia

UE retoma modelo de pré-listing para exportação de aves do Brasil; o que é e por que importa

Anúncio foi comemorado pela indústria; sistema já havia sido adotado anteriormente

Gisele Loeblein

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS