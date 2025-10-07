Gisele Loeblein

Jornalista formada pela UFRGS, trabalha há 25 anos no Grupo RBS e, desde 2013, assina a coluna Campo e Lavoura, em Zero Hora. Faz também comentários diários na Rádio Gaúcha e na RBS TV.

Saudade?
Trump admite: americanos "estão sentindo falta" do café brasileiro; entenda

Declaração é mais um sinal da possível reaproximação entre os dois países e de um efeito rebote do tarifaço no mercado americano

Carolina Pastl

