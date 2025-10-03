Técnico, aberto ao diálogo e pelo consenso: o perfil do novo presidente da Farsul

Agraciado com a Pá do Arroz, reconhecimento da Federarroz-RS Domingo Velho Lopes / Arquivo Pessoal

Com a família: o filho Domingos (E), a esposa, Dulce, e afilha Manuela Domingo Velho Lopes / Arquivo Pessoal

Foi nos campos da produção que Domingos Velho Lopes, o novo presidente da Federação da Agricultura do Estado (Farsul), lançou as sementes da vida profissional. E é conectando a atividade com as questões ambientais que chega ao comando da entidade, pioneira no país na representação dos interesses dos agricultores e pecuaristas.

Engenheiro agrônomo de formação, produtor por opção, deu início a sua caminhada como liderança do setor em Mostardas, onde a família mantém o cultivo de arroz, soja e a pecuária (atividades que se estendem também em Palmares do Sul). A atuação iniciada na origem acabou o conduzindo à Farsul, em 2003.

— O que trouxe o Domingos ao conhecimento de todos nós, foi algo parecido com o que aconteceu comigo lá atrás — lembrou o atual presidente Gedeão Pereira.

É uma referência ao fato de que Pereira acabou chamando a atenção do então presidente, Carlos Sperotto — com quem inclusive disputou a eleição da entidade — pela atuação que teve na defesa da propriedade privada, frente às invasões de terra na década de 1990.

Lopes, por sua vez, foi "notado" pela diretoria pela da forma como lidou com uma questão ambiental na propriedade. Acabou indicado à comissão que trata do tema na Farsul.

— A questão ambiental, do carbono, dos eventos climáticos, é uma grande oportunidade para o setor produtivo. É isso que temos de ter em mente, porque ambiente e produção são atividades complementares, jamais competitivas.

Ao falar sobre o que deve nortear a gestão, Domingos escolheu uma palavra comumente usada por quem trabalha ou trabalhou com ele para descrevê-lo: técnica.

— Ele tem um viés muito técnico em tudo o que atua. Vai tentar entender o por quê, se é uma hipótese aceitável. E por se embasar muito na técnica, acaba sendo convincente nos argumentos — diz Domingos Velho Lopes Neto, filho de Domingos e parceiro de trabalho na propriedade da família.

Somada a essa visão técnica, a capacidade de abrir diálogo com diferentes frente é outra característica considerada marcante.

— Ele tem o dom de conversar com a classe, essa capacidade de articular na alta gestão e de traduzir para os produtores, porque é produtor — descreve a secretária estadual do Meio Ambiente, Marjorie Kauffmann.

Os dois trabalharam de forma conjunta quando Lopes assumiu como secretário de Agricultura do RS, em 2022. A sinergia entre as duas pastas acabou sendo uma marca da gestão.

Desde 2020 trabalhando na Farsul, a produtora rural, assessora ambiental e coordenadora da Comissão de Meio Ambiente da entidade, Paula Hofmeister adiciona ao estilo de trabalho de Lopes a sintonia e a tenção com "o que está acontecendo no mundo.

— É uma pessoa do consenso. Toma as decisões no momento que a equipe está se sentindo confortável.