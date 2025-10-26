Gisele Loeblein

Jornalista formada pela UFRGS, trabalha há 25 anos no Grupo RBS e, desde 2013, assina a coluna Campo e Lavoura, em Zero Hora. Faz também comentários diários na Rádio Gaúcha e na RBS TV.

Safra 2025/2026
Soja começa a ser semeada em ritmo lento no RS, com produtores cautelosos com o La Niña 

Até o momento, 2% dos 6,7 milhões de hectares previstos para o grão foram plantados no Estado

Carolina Pastl

