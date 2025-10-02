"Será uma gestão técnica e inovadora", diz presidente eleito da Farsul

Domingo Velho Lopes (E) assumirá a presidência da entidade, até então de Gedeão Pereira (D). Emerson Foguinho / Sistema Farsul/ Divulgação

Uma necessidade e uma oportunidade. Assim o presidente eleito da Federação da Agricultura do Estado, Domingos Velho Lopes, falou sobre um dos temas importantes da gestão que assume para o período de 2026-2029: os desafios climáticos e ambientais.

Lopes foi escolhido em votação realizada nesta quinta-feira (2) na sede da entidade, em Porto Alegre. Ele encabeçou uma chapa única. Foram 120 votos favoráveis, dois nulos e um em branco.

— A responsabilidade sempre foi muito grande. Domingos terá o compromisso de suceder os 24 homens que conduziram essa casa — disse o atual presidente, Gedeão Pereira, em referência aos presidentes da Farsul.

A entidade é a mais antiga do país. O novo presidente, que assume em 1º de janeiro de 2026, estará à frente da celebração dos cem anos da federação .

— Será uma gestão extremamente técnica e inovadora — disse Lopes em sua manifestação logo após a contagem dos votos.

O novo dirigente falou ainda sobre a importância de trabalhar a comunicação com o meio urbano e a meta de colocar o produtor no centro das decisões da entidade.

— Os eventos climáticos tiraram a capacidade econômica de muitos de nossos colegas. Precisamos resgatá-los — acrescentou o eleito.

Pereira seguirá no cargo até o final do ano. A partir de dezembro, ocupará também a posição de 1º vice-presidente da Confederação da Agricultura e Pecuária do País (CNA).