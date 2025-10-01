Gisele Loeblein

Jornalista formada pela UFRGS, trabalha há 25 anos no Grupo RBS e, desde 2013, assina a coluna Campo e Lavoura, em Zero Hora. Faz também comentários diários na Rádio Gaúcha e na RBS TV.

Marco para o setor
Inédito no Brasil: cidade gaúcha terá a primeira fábrica 100% para canola

Inauguração da unidade está marcada para esta sexta-feira (3), na região das Missões

Carolina Pastl

