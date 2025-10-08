RS tem uma das maiores demandas por investimento em estradas rurais no Brasil, revela CNA

No Estado, a malha considerada prioritária para melhorias abrange 83,36% do total de 161 mil quilômetros. Tadeu Vilani / Agencia RBS

A jornalista Carolina Pastl colabora com a colunista Gisele Loeblein, titular deste espaço.

O Rio Grande do Sul aparece como o segundo Estado brasileiro com a maior extensão de estradas rurais prioritárias para investimentos: são 134,5 mil quilômetros — o equivalente a 83,36% de toda a malha rural gaúcha. Fica atrás apenas do Paraná. O dado faz parte do estudo inédito Panorama das Estradas Vicinais no Brasil, divulgado nesta quarta-feira (8) pela Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA), em parceria com o grupo Esalq-Log, da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz.

Para assessora técnica da CNA, Elisangela Pereira Lopes, o cenário, no caso gaúcho, tem a ver com a enchente de maio que assolou o Estado:

— O excesso de precipitações afetou em cheio as estradas vicinais.

Além de traçar um panorama atual da situação das vias rurais, considerando precariedade, população no em torno e relevância econômica para o escoamento da safra, por exemplo, o estudo também calculou investimentos para melhorias. No Rio Grande do Sul, estimou-se ser necessário R$ 2,5 bilhões, entre adequações e manutenções da malha. Pelotas é o município que apresenta o maior custo estimado para melhorias, enquanto Vacaria é considerada a mais prioritária do ranking.

Sobre o estudo

Foram analisadas bases públicas disponíveis no país, incluindo informações da Confederação Nacional do Transporte, do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte (Dnit) e da plataforma colaborativa OpenStreetMap (OSM).

Além da análise dos dados, a CNA e os pesquisadores da Esalq-Log realizaram visitas de campo a oito microrregiões brasileiras e, assim, puderam verificar in loco as condições das estradas vicinais relevantes para diversas comunidades rurais e para a produção agropecuária.