Gisele Loeblein

Gisele Loeblein

Jornalista formada pela UFRGS, trabalha há 25 anos no Grupo RBS e, desde 2013, assina a coluna Campo e Lavoura, em Zero Hora. Faz também comentários diários na Rádio Gaúcha e na RBS TV.

Por onde escoa a safra
Notícia

RS tem uma das maiores demandas por investimento em estradas rurais no Brasil, revela CNA

Levantamento inédito da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil dimensiona problema em estradas vicinais

Carolina Pastl

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS