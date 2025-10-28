Gisele Loeblein

Jornalista formada pela UFRGS, trabalha há 25 anos no Grupo RBS e, desde 2013, assina a coluna Campo e Lavoura, em Zero Hora. Faz também comentários diários na Rádio Gaúcha e na RBS TV.

Sinal fraco
RS fica atrás do Brasil em conectividade rural: três de cada quatro áreas irrigadas seguem sem 4G ou 5G

Levantamento da ConectarAGRO mostra que apenas 23,9% das áreas irrigadas no Estado têm acesso a redes móveis, contra 28,2% no país

Carolina Pastl

