RS fica atrás do Brasil em conectividade rural: três de cada quatro áreas irrigadas seguem sem 4G ou 5G

Os pivôs centrais são estruturas metálicas que giram lentamente, distribuindo água de maneira uniforme em círculos perfeitos sobre as plantações. Tadeu Vilani / Agencia RBS

A jornalista Carolina Pastl colabora com a colunista Gisele Loeblein, titular deste espaço.

Menos de um quarto dos 195,3 mil hectares irrigados por pivô central no Estado estão conectados a redes 4G ou 5G. O número gaúcho é menor do que a média brasileira, que chega a 28,26%, conforme um mapeamento inédito da ConectarAGRO, associação sem fins lucrativos.

Para Paulinho Salerno, subsecretário de Irrigação da Secretaria Estadual da Agricultura, o cenário pode ter a ver com a "idade" da tecnologia nos campos gaúchos:

— Muitos pivôs mais antigos não dispõe desta tecnologia, então, provavelmente, o produtor tem que fazer investimentos para conectar. Além, claro, da falta de conectividade ainda presente em algumas regiões do Estado que não tem sinal.