Gisele Loeblein

Jornalista formada pela UFRGS, trabalha há 25 anos no Grupo RBS e, desde 2013, assina a coluna Campo e Lavoura, em Zero Hora. Faz também comentários diários na Rádio Gaúcha e na RBS TV.

Avanços
RS busca no Nebraska receita para vencer estiagem e salvar próximas safras

Comitiva do governo do Estado voltou com a  assinatura de um termo de cooperação técnica com a Universidade do Nebraska

Carolina Pastl

