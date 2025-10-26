RS busca no Nebraska receita para vencer estiagem e salvar próximas safras

Além da aproximação acadêmica, a missão também abriu portas para o setor privado. A comitiva visitou as sedes das gigantes Valley e Lindsay. Leonardo Fouchard / Ascom GVG/ Divulgação

A jornalista Carolina Pastl colabora com a colunista Gisele Loeblein, titular deste espaço.

Depois de uma semana de agendas no Nebraska, nos Estados Unidos, uma das regiões mais avançadas do mundo em manejo hídrico e irrigação, a comitiva do Estado liderada pelo vice-governador Gabriel Souza encerrou na sexta-feira (24) a missão técnica com resultados que podem ajudar a mudar o rumo da agricultura gaúcha. A viagem ocorre em meio à previsão de La Niña, que, no Estado, pode influenciar mais uma vez o regime de chuva na safra de verão.

O grupo, que reuniu secretários estaduais, representantes de entidades rurais e técnicos, conheceu sistemas de irrigação, centros de pesquisa e modelos de governança da água que transformaram o Nebraska em exemplo global de produtividade e sustentabilidade. A principal conquista foi a assinatura de um termo de cooperação técnica com a Universidade do Nebraska, por meio do Daugherty Water for Food Institute, referência mundial em gestão de recursos hídricos.

— Voltamos com resultados concretos. Essa parceria vai nos permitir acesso a informações e tecnologias de ponta para planejar a irrigação de forma sustentável e ampliar a segurança hídrica do Estado — afirmou o vice-governador.

Os aprendizados chegam num momento em que o campo gaúcho tenta se reerguer após uma sequência de estiagens históricas, que reduziram safras, abalaram produtores e causaram prejuízos bilionários — cerca de R$ 40 bilhões por ano, segundo estimativas do setor. Além disso, hoje, menos de 4% das áreas de soja no Estado são irrigadas.

— Deixar de investir em irrigação custa mais caro do que investir. Cada real aplicado se traduz em mais produtividade, arrecadação e empregos — resumiu Souza.

Além da aproximação acadêmica, a missão também abriu portas para o setor privado. A comitiva visitou as sedes das gigantes Valley e Lindsay, líderes mundiais em irrigação, que demonstraram interesse em ampliar operações no Brasil.