Jornalista formada pela UFRGS, trabalha há 25 anos no Grupo RBS e, desde 2013, assina a coluna Campo e Lavoura, em Zero Hora. Faz também comentários diários na Rádio Gaúcha e na RBS TV.

Drible no tarifaço
Receita das exportações do agro gaúcho sobe 5% em setembro, apesar da queda de 75% para os EUA 

Impacto da taxação sobre produtos brasileiros no território americano apareceu com força, mas compensação de outros mercados

Gisele Loeblein

