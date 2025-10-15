Quem é o paranaense que deve assumir a Associação Brasileira dos Criadores de Cavalo Crioulo

A jornalista Carolina Pastl colabora com a colunista Gisele Loeblein, titular deste espaço.
A rédea da Associação Brasileira de Criadores de Cavalos Crioulos (ABCCC) deve mudar de mãos nesta quarta-feira (15), quando ocorre a eleição da entidade para o biênio 2026/2027.
Paranaense, atual vice-presidente da associação e responsável pelas modalidades seletivas, André Luiz Narciso Rosa lidera a chapa única que sucederá César Augusto Habassa Hax, à frente da ABCCC nos últimos quatro anos.
Da infância nos rodeios à liderança nacional
Rosa nasceu no Paraná, mas se diz "catarinense de coração". Ele atua no setor imobiliário, é criador da raça de cavalos crioulos e comanda a Estância Guapuruma, em Navegantes, Santa Catarina, iniciada pelo seu avô. Mas foi o pai quem o levou para os primeiros rodeios, nos anos 1990. Segundo ele, a paixão pelos cavalos cresceu desde então.
Menos de dez anos depois de assistir pela primeira vez à edição do Freio de Ouro, já estava no quadro de jurados da ABCCC. Foi o responsável pelos julgamentos de Morfologias Passaporte e da Final do Freio de Ouro, por exemplo. Na última gestão, também foi parte integrante da Comissão de Provas da entidade.
Um dos seus cavalos foi o Grande Campeão da Expointer em 2013, mesmo ano em que conquistou o primeiro Freio. São 34 anos de dedicação ao cavalo crioulo. Agora, o galope vai para outra fase.
— O cavalo crioulo é paixão, une gerações de famílias do campo. Eu sou apaixonado pelas coisas do cavalo, pela cultura que o cavalo me proporcionou e pelas amizades que construí — confidenciou Rosa.
A Assembleia para a votação começa às 18h no Tattersall do parque Assis Brasil, em Esteio.