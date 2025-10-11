Qual é a marca de carne de frango mais presente na mesa dos brasileiros

A Seara possui 62 plantas industriais no Brasil, entre unidades de aves, suínos e alimentos preparados. zi3000 / stock.adobe.com

A jornalista Carolina Pastl colabora com a colunista Gisele Loeblein, titular deste espaço.

É a Seara, da JBS, a marca de carne de frango que mais aparece à mesa dos brasileiros em 2025. A informação é de pesquisa feita anualmente pela Worldpanel by Numerator, empresa internacional que atua com dados de consumidores. O estudo não discrimina as informações por Estados.

Para chegar ao resultado, a pesquisa analisou o consumo ao longo de 12 meses. No caso da Seara, a marca chegou a 60,4% das residências do país.

Para João Campos, CEO da marca, a liderança no mercado, ou melhor, no prato, tem a ver com a estratégia da empresa pautada na inovação e na compreensão do comportamento do consumidor:

— Pensamos o produto como uma solução que facilita rotinas e cria momentos.

Entre os últimos lançamentos, há o de um produto que vai do freezer diretamente para o forno ou air fryer e o que utiliza uma técnica de amaciamento para garantir mais suculência à proteína.

A marca

A Seara possui 62 plantas industriais no Brasil, entre unidades de aves, suínos e alimentos preparados

No Rio Grande do Sul, são cinco fábricas de processamento de frangos, localizadas em Garibaldi, Montenegro, Passo Fundo, Trindade do Sul e Teutônia, além de seis unidades de alimentos preparados, três de suínos e uma de perus

No total, a JBS emprega mais de 17 mil colaboradores diretos no estado, o que representa a quarta maior força de trabalho da companhia no país

A estrutura no RS alcança uma produção anual de cerca de 1 milhão de toneladas, sendo mais de 430 mil toneladas de aves