Proposta para isentar cobrança de taxa do arroz será debatida no Piratini

Redução à metade do valor do arroz é um dos pontos da crise atual. Jerônimo Gonzalez / Especial

Uma das propostas para amenizar a crise do arroz, a isenção da cobrança da Taxa de Cooperação e Defesa da Orizicultura (CDO), será debatida, nesta quarta-feira (29), ao Piratini. Representantes do setor e da Assembleia Legislativa têm uma reunião marcada com o governador Eduardo Leite.

Além da isenção da CDO, cobrada por saca de arroz, outros pontos definidos em reunião da Frente Parlamentar do Arroz na Assembleia também estarão à mesa. Um deles é a redução da alíquota de ICMS, com equiparação à do Paraná.

No caso da taxa, a não cobrança ou a compensação do pagamento seriam para arroz destinado à venda externa.

— Esperamos sair com uma confirmação ou data para uma devolutiva — projeta o deputado Marcus Vinícius, presidente da Frente Parlamentar do Arroz.

Do encontro participa também Eduardo Bonotto, presidente do Instituto Rio Grandense do Arroz (Irga). A proposta de algum tipo de diferenciação na cobrança da CDO já tinha sido encaminhada pelo setotr e vinha sendo avaliada.

— Estamos fazendo a análise jurídica e financeira. Buscaremos alinhar da melhor forma possível tanto os pleitos do setor quanto as questões do governo — explica Bonotto.

É porque a tarifa cobrada é a fonte do orçamento da autarquia. Eventual isenção temporária ou compensação traz impactos sobre essa cifra.

A crise atual da cultura do arroz é considerada uma das mais graves, afetando produtores e indústrias. O preço do cereal caiu mais de 50% na comparação com igual período do ano passado, ficando inclusive abaixo do mínimo estabelecido pelo governo federal. Na última semana, a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) anunciou a liberação de R$ 300 milhões para medidas como a aquisição do governo federal e os prêmios de escoamento.