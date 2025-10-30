Gisele Loeblein

Jornalista formada pela UFRGS, trabalha há 25 anos no Grupo RBS e, desde 2013, assina a coluna Campo e Lavoura, em Zero Hora. Faz também comentários diários na Rádio Gaúcha e na RBS TV.

Crise à vista
Produtores e indústria do RS pedem pacote de socorro ao leite; entenda o motivo

Três ações emergenciais foram solicitadas em documento encaminhado ao Planalto, ministérios e Conab 

