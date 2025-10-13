Previsão de La Niña, a carta do Bioma Pampa para a COP30 e mais no "Campo e Lavoura"; ouça aqui

A previsão de La Niña para este final de ano e a carta do Bioma Pampa elaborada para a COP30 foram alguns dos assuntos do Campo e Lavoura deste domingo (12), na Rádio Gaúcha. Perdeu o programa? Ouça aqui:
- A notícia de que este verão deve ser marcado, mais uma vez, por La Niña preocupou o setor produtivo gaúcho. No Estado, o fenômeno influencia no regime de precipitações, ocasionando estiagem. Sobre o tema, falou Loana Cardoso, agrometeorologista da Secretaria Estadual da Agricultura.
- Marjorie Kauffmann, secretária estadual do Meio Ambiente, também participou deste episódio. Ela detalhou o que estará na carta do Bioma Pampa, que será entregue à presidência da COP30, durante a conferência, em Belém, no Pará.