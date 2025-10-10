Gisele Loeblein

Gisele Loeblein

Jornalista formada pela UFRGS, trabalha há 25 anos no Grupo RBS e, desde 2013, assina a coluna Campo e Lavoura, em Zero Hora. Faz também comentários diários na Rádio Gaúcha e na RBS TV.

Cotações em baixa
Notícia

Preço do arroz despenca 50% em um ano: por que a crise no setor preocupa

Conforme dados do Cepea/Irga, alcança 2,35%, tendo fechado na quinta-ferira (9) a R$ 58,62 a saca de 50 quilos

Gisele Loeblein

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS