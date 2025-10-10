Preço do arroz despenca 50% em um ano: por que a crise no setor preocupa

Quanto mais se amplia o período de comparação, maior é o percentual do recuo em termos de preço do arroz. Marcelo Casagrande / Agencia RBS

A chuva e a umidade registradas no Estado acabaram travando o plantio de arroz em algumas áreas na última semana, mas é outro ritmo, o do mercado, que vem sendo a maior preocupação dos produtores. As cotações do cereal seguem em queda, abaixo do mínimo estabelecido pelo governo federal para o ciclo 2024/2025. Somente nos primeiros nove dias de outubro, conforme dados do Cepea/Irga, alcança 2,35%, tendo fechado na quinta-ferira (9) a R$ 58,62 a saca de 50 quilos.

Quanto mais se amplia o período de comparação, maior é o percentual do recuo. Em 30 dias, é de 12,34%. De janeiro a outubro, são expressivos 41,21%, considerando o valor médio mensal. E quando se coloca o preço atual frente a outubro de 2024, o tombo chega a 50,85%.

Há de se considerar que, nesse mesmo período do ano passado, o quadro era de uma alta "fora da curva". O aumento da safra no Brasil, nos vizinhos do Mercosul e no mundo, associado a outros fatores, como queda no consumo, ajuda a explicar a redução. A entrada de produto importado frente ao elevado estoque também é apontada como um ingrediente que acentua a crise no setor.

Entidades representativas têm preconizado a redução de área — o recomendado pela Federação da Agricultura do RS (Farsul) é de 8% — e as exportações como canais necessários para ajustar a oferta, na tentativa de equilibrar preços pagos ao produtor. O Instituto Rio Grandense do Arroz (Irga) apontou no levantamento da intenção de plantio uma redução de 5,17%.

Na próxima segunda-feira (13), a Frente Parlamentar do Arroz da Assembleia Gaúcha realiza uma reunião de trabalho que tem como tema o mercado de arroz. A ideia, conforme o presidente da frente, deputado Marcus Vinícius, é, neste primeiro momento, dar a dimensão da crise para os parlamentares e debater medidas de enfrentamento. Entre as propostas que já vêm sendo discutidas há a que se relaciona à cobrança da taxa CDO.