Por que o uso de bioinsumos deve crescer 30% até 2030

A jornalista Carolina Pastl colabora com a colunista Gisele Loeblein, titular deste espaço.

Produtos derivados de organismos vivos para combater pragas, os bioinsumos tem encontrado "terreno fértil" nas lavouras brasileiras. A CropLife do Brasil, entidade que representa o setor, projeta um crescimento de 30% na adoção dessa tecnologia de 2021 até 2030. O número estimado da área cultivada com o produto, no entanto, só será revelado durante o 2º Fórum Bioinsumos no Agro, que ocorre no dia 9 de outubro, em São Paulo.

O crescimento, ainda assim, é certo, garante Luiz Mário Machado Salvi, presidente da Araiby, organizadora do fórum:

— É um mercado que está só começando e tem muito espaço para crescer, especialmente na fruticultura e na horticultura.

Só na safra 2024/2025, a CropLife Brasil calcula que o uso de bioinsumos tenha crescido 13%, alcançando uma área potencial de 156 milhões de hectares tratada com esses produtos. Nos últimos três anos, o crescimento médio anual foi de 22% — quatro vezes superior à média global.

E, para 2030, a expectativa é que o mercado global de bioinsumos atinja US$ 30 bilhões. Embora seja difícil mensurar exatamente a fatia do Brasil nesse cenário, Salvi diz que o país já responde por mais de 20% do crescimento mundial dos produtos biológicos.

Para Amália Borsari, diretora de Bioinsumos da CropLife Brasil, essa adesão crescente revela a confiança dos produtores nas tecnologias biológicas, o avanço dos investimentos em inovação nas indústrias e a busca por práticas cada vez mais sustentáveis no campo.

— Os consumidores estão mais atentos à origem dos alimentos — justifica ainda Amália.

Outro indicador do crescimento do setor é o salto no número de empresas que possuem pelo menos um produto biológico no portfólio: de oito em 2014 foi para 53 em 2024.