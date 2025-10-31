Por que a crise na agricultura também afeta a pecuária (e traz efeitos potenciais à produção de carne) do RS

A crise que afeta a agricultura do Rio Grande do Sul também produz efeitos negativos sobre a pecuária. É o que aponta um levantamento feito pelo Núcleo de Estudos em Sistemas de Produção de Bovinos de Corte e Cadeia Produtiva (Nespro) da UFRGS. Com base em informações sobre o abate de matrizes (fêmeas), verifica-se um aumento expressivo que pode comprometer, mais à frente a produção de carne.

A proporção de fêmeas abatidas, no período de janeiro a setembro, alcançou neste ano 57%, percentual considerado elevado. Normalmente, o padrão é 55% de machos (novilhos) e 45% de fêmeas, explica o coordenador do Nespro/UFRGS, Júlio Barcellos:

— Essa taxa de abate de fêmeas é muito alta, não se sustenta. E irá se refletir no rebanho.

Nesse acumulado do ano, em 2025, são quase 200 mil matrizes a mais abatidas em relação a 2024. E o que provocou esse quadro?

Um histórico recente combinado a uma situação recente. A crise enfrentada na atividade em 2023 e 2024 em relação a preços não foi minimizada com a melhoria de cotações no final de 2024 e entrada em 2025 de forma mais robusta.

— O pecuarista não o teve condições de se capitalizar novamente e ampliar o rebanho — diz o coordenador do Nespro.

Ele ressalta que o fenômeno mais importante, no entanto, foi o da agricultura em crise, com os efeitos do clima, frustrações de safra e, mais recentemente o recuo no preço do arroz. Diante das dificuldades de crédito, pecuaristas que têm agricultura e agricultores que têm pecuária acabaram fazendo caixa com a venda de matrizes:

— É uma categoria de animal adulta que tem boa valorização e gera, nominalmente bons recursos.

Na análise mês a mês deste ano, o abate de fêmeas teve variações, mas se manteve sempre acima de 50% e, em agosto, chegou a alcançar 60,92%. Houve um maior aumento percentual no período de julho a setembro.

— A agricultura produz um efeito negativo em 2025 porque descapitaliza a pecuária e tira a base da produção, que é a cria.

E é aí que entra um alerta de um problema que pode impactar a oferta mais à frente, com uma menor produção de terneiros.