Jornalista formada pela UFRGS, trabalha há 25 anos no Grupo RBS e, desde 2013, assina a coluna Campo e Lavoura, em Zero Hora. Faz também comentários diários na Rádio Gaúcha e na RBS TV.

Efeito no campo 
Por que a crise na agricultura também afeta a pecuária (e traz efeitos potenciais à produção de carne) do RS

Estudo inédito do Nespro/UFRGS mostra aumento no abate de fêmeas, algo que terá efeito mais à frente na produção de carne

