Jornalista formada pela UFRGS, trabalha há 25 anos no Grupo RBS e, desde 2013, assina a coluna Campo e Lavoura, em Zero Hora. Faz também comentários diários na Rádio Gaúcha e na RBS TV.

Preço em queda
Por que a crise do arroz é vista como uma das mais preocupantes dos últimos anos

Reunião com o governo do Estado será buscada agora para alinhar demandas do setor produtivo

