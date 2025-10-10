Gisele Loeblein

Jornalista formada pela UFRGS, trabalha há 25 anos no Grupo RBS e, desde 2013, assina a coluna Campo e Lavoura, em Zero Hora. Faz também comentários diários na Rádio Gaúcha e na RBS TV.

Pampa terá espaço na COP30: RS elabora carta inédita sobre o bioma gaúcho

Minuta foi divulgada na tarde desta quinta-feira (9), durante 12ª Reunião Ordinária do Fórum Gaúcho de Mudanças Climáticas

Carolina Pastl

