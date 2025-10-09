O que fez o Brasil saltar da 9ª para a 7ª posição entre os 10 maiores consumidores mundiais de ovo 

A jornalista Carolina Pastl colabora com a colunista Gisele Loeblein, titular deste espaço.
Seja cozido, frito, na versão omelete ou como ingrediente de alguma receita, o ovo tem conquistado cada vez mais espaço à mesa dos brasileiros. E essa presença tem tido uma repercussão mundial.
Em 2025, o país deve pular da 9ª para a 7ª posição entre os 10 maiores consumidores per capita do mundo, segundo projeção da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO). A estimativa da Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA) é de que cada brasileiro consuma, em média, 288 ovos no ano — alta de 7,1% em relação a 2024.
No Rio Grande do Sul, a média deve ser ainda maior: de 300 unidades, segundo a Associação Gaúcha de Avicultura (Asgav).
Para o presidente da ABPA, Ricardo Santin, que também é presidente do conselho do Instituto Ovos Brasil (IOB), a proteína tem ganhado cada vez mais espaço na primeira refeição do dia dos brasileiros.
— É um alimento cada vez mais entendido como saudável, que se encaixa bem, inclusive, no movimento fitness, que tem crescido — justifica ainda Santin.
O top 10 de 2025
- China – 385 unidades por habitante
- México – 363 unidades
- Indonésia – 340 unidades
- Japão – 337 unidades
- Argentina – 332 unidades
- Paraguai – 298 unidades
- Brasil – 288 unidades
- Rússia – 288 unidades
- Malásia – 281 unidades
- Ucrânia – 260 unidades
O top 10 de 2024
- China – 382 unidades por habitante
- México – 365 unidades
- Japão – 347 unidades
- Indonésia – 334 unidades
- Argentina – 328 unidades
- Paraguai – 295 unidades
- Rússia – 287 unidades
- Malásia – 274 unidades
- Brasil – 269 unidades
- Ucrânia – 258 unidades