O que fez o Brasil saltar da 9ª para a 7ª posição entre os 10 maiores consumidores mundiais de ovo 

O consumo per capita neste ano deve crescer 7,1% em relação a 2024, segundo a ABPA.

A jornalista Carolina Pastl colabora com a colunista Gisele Loeblein, titular deste espaço.

Seja cozido, frito, na versão omelete ou como ingrediente de alguma receita, o ovo tem conquistado cada vez mais espaço à mesa dos brasileiros. E essa presença tem tido uma repercussão mundial.

Em 2025, o país deve pular da 9ª para a 7ª posição entre os 10 maiores consumidores per capita do mundo, segundo projeção da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO). A estimativa da Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA) é de que cada brasileiro consuma, em média, 288 ovos no ano — alta de 7,1% em relação a 2024.

No Rio Grande do Sul, a média deve ser ainda maior: de 300 unidades, segundo a Associação Gaúcha de Avicultura (Asgav).

Para o presidente da ABPA, Ricardo Santin, que também é presidente do conselho do Instituto Ovos Brasil (IOB), a proteína tem ganhado cada vez mais espaço na primeira refeição do dia dos brasileiros.

— É um alimento cada vez mais entendido como saudável, que se encaixa bem, inclusive, no movimento fitness, que tem crescido — justifica ainda Santin.

O top 10 de 2025

China – 385 unidades por habitante México – 363 unidades Indonésia – 340 unidades Japão – 337 unidades Argentina – 332 unidades Paraguai – 298 unidades Brasil – 288 unidades Rússia – 288 unidades Malásia – 281 unidades Ucrânia – 260 unidades

O top 10 de 2024

China – 382 unidades por habitante México – 365 unidades Japão – 347 unidades Indonésia – 334 unidades Argentina – 328 unidades Paraguai – 295 unidades Rússia – 287 unidades Malásia – 274 unidades Brasil – 269 unidades Ucrânia – 258 unidades