Gisele Loeblein

Jornalista formada pela UFRGS, trabalha há 25 anos no Grupo RBS e, desde 2013, assina a coluna Campo e Lavoura, em Zero Hora. Faz também comentários diários na Rádio Gaúcha e na RBS TV.

Proteína no prato, país no pódio
O que fez o Brasil saltar da 9ª para a 7ª posição entre os 10 maiores consumidores mundiais de ovo 

Lista considera consumo per capita, estimado para os brasileiros em 288 ovos em 2025

