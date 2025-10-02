Gisele Loeblein

Gisele Loeblein

Jornalista formada pela UFRGS, trabalha há 25 anos no Grupo RBS e, desde 2013, assina a coluna Campo e Lavoura, em Zero Hora. Faz também comentários diários na Rádio Gaúcha e na RBS TV.

Marcha à ré
Notícia

O que fez as vendas de máquinas agrícolas caírem pela primeira vez no ano

Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos registrou queda de 7,9% na receita em agosto

Carolina Pastl

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS