No acumulado do ano, o setor mantém um desempenho positivo: a receita total cresceu 14% em relação ao mesmo período de 2024. Jeff Botega / Agencia RBS

A jornalista Carolina Pastl colabora com a colunista Gisele Loeblein, titular deste espaço.

Depois de meses acelerando rumo à recuperação, o setor brasileiro de máquinas e implementos agrícolas precisou pisar no freio. Pela primeira vez no ano, as vendas recuaram: em agosto, a receita caiu 7,9% em relação ao mesmo mês de 2024, totalizando R$ 6,15 bilhões, segundo dados divulgados pela Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos (Abimaq) nesta quarta-feira (1).

E o fator para essa marcha à ré veio de fora das lavouras. O tarifaço dos Estados Unidos entrou na rota das exportações, adicionando um valor extra às máquinas brasileiras. Em um mercado ainda se reerguendo após a queda de 24% em 2024 — ano marcado por quebras de safra e clima adverso — o baque acende um sinal de alerta.

É o que diz Pedro Estevão, presidente da Câmara de Máquinas Agrícolas da Abimaq:

— A queda já era esperada. O tarifaço, na prática, surtiu três efeitos: no volume de exportações, no produtor de café e pecuarista e no psicológico. Afinal, o agricultor é um empresário. Quando há ruído, adia investimentos.

No acumulado do ano, no entanto, o setor mantém um desempenho positivo: a receita total cresceu 14% em relação ao mesmo período de 2024, chegando a R$ 46,26 bilhões.

Diante desse cenário, a Abimaq adiciona agora cautela também na sua projeção do ano de 2025. Se antes projetava um crescimento de 8% frente ao resultado de 2024, agora estima uma alta de 6% a 10%. Além do tarifaço, o juro considerado alto na hora do financiamento segue como outro entrave.

— Será um ano normal. Um pouco abaixo do que poderia ser, mas normal — analisa ainda Estevão.

E se há fatores pessimistas, há também os que sustentam a confiança no setor, como as primeiras estatísticas da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), que projetam um aumento de 2,5 milhões de hectares na área plantada da safra 2025/2026.

— Isso acaba fazendo a gente entender que o mercado não está tão ruim assim. Afinal, não tem máquina sobrando, estão ficando, inclusive, velhas. Vai se criando, para frente, uma pressão de compras — projeta o presidente da Câmara de Máquinas Agrícolas da Abimaq.