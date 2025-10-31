Gisele Loeblein

Jornalista formada pela UFRGS, trabalha há 25 anos no Grupo RBS e, desde 2013, assina a coluna Campo e Lavoura, em Zero Hora. Faz também comentários diários na Rádio Gaúcha e na RBS TV.

Tempo de homenagens
Notícia

O que faz setor projetar crescimento de 7% nas vendas de flores no Dia dos Finados

No RS, a Aflori estima alta de 2% a 3%

Carolina Pastl

