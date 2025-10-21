Gisele Loeblein

Jornalista formada pela UFRGS, trabalha há 25 anos no Grupo RBS e, desde 2013, assina a coluna Campo e Lavoura, em Zero Hora. Faz também comentários diários na Rádio Gaúcha e na RBS TV.

Pesou no bolso
O que está por trás da disparada do preço do pimentão (e quando acaba)

Preço médio das variedades vermelha e amarela aumentou 40% se comparado com o mesmo período do ano passado na Ceasa

Carolina Pastl

