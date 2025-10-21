O que está por trás da disparada do preço do pimentão (e quando acaba)

No caso do pimentão verde, já há uma queda nas cotações verificada no complexo. Diogo Sallaberry / Agencia RBS

A jornalista Carolina Pastl colabora com a colunista Gisele Loeblein, titular deste espaço.

Está na colheita o motivo do pimentão pesar mais no bolso do consumidor gaúcho nas últimas semanas. Ou melhor, no estágio dela. Conforme cotações monitoradas pela Central de Abastecimento do Rio Grande do Sul (Ceasa/RS), o preço médio das variedades vermelha e amarela aumentou 40% se comparado com o mesmo período do ano passado. Na última sexta-feira (17), o quilo do produto custava R$ 14,00.

— Embora tenha alguma coisa de pimentão gaúcho no mercado, lá na origem, houve uma diminuição da oferta. Em Santa Catarina e Paraná, por exemplo, a colheita ainda não engrenou bem — explica o gerente técnico do complexo, Léo Marques.

A colheita já começou, principalmente no Espírito Santo, e conforme a safra avança, os preços devem cair naturalmente, acrescenta Marques. Essa queda já pode ser observada no pimentão verde, cujo preço reduziu 12,5%, chegando a R$ 8,00 por quilo na última sexta-feira.

No dia 17 de setembro, o preço médio do pimentão vermelho e amarelo era de R$ 25,00, enquanto o do pimentão verde estava em R$ 9,00.