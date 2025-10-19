O que comitiva gaúcha buscará no Estado americano que é referência em irrigação

Área irrigada na soja no Estado hoje é de apenas 3,6% da total. Renan Mattos / Agencia RBS

Com um histórico de estiagens recorrentes, o Rio Grande do Sul buscará inspiração nos Estados Unidos para fazer avançar a irrigação. Uma missão do governo do Estado, com a presença do vice-governador, Gabriel Souza, começa hoje um roteiro por Nebraska, Estado americano que é referência no tema e abriga duas fabricantes de equipamentos. A comitiva inclui ainda o secretário de Agricultura do Estado, Edivilson Brum, do Desenvolvimento Rural, Vilson Covatti, e representantes da pasta do Meio Ambiente, do Desenvolvimento Econômico, da Assembleia Legislativa, da Emater, da Invest RS, do Irga, da Aprosoja, Famurs e Fepam.

Área irrigada na soja no Estado hoje é de apenas 3,6% da área total — a irrigação é um assunto estratégico para o Estado. Investir nisso é manter bilhões na economia gaúcha — disse à coluna o vice-governador, citando cifra de estudo sobre impactos do clima.

Após uma sequência de estiagens, uma enchente, nova estiagem e com um prognóstico de La Niña pela frente, buscar a resiliência climática é imperativo para a viabilidade do setor produtivo. O Estado criou um programa que oferece subsídio a projetos de irrigação Conforme a Radiografia Agropecuária de 2025, a área irrigada avançou, mas os percentuais ainda são pequenos (descontado o arroz): 3,6% na área de soja e 16,3% na de milho. A missão que vai aos EUA tem na programação reuniões técnicas e institucionais com o Water for Food Global Institute, Universidade do Nebraska e órgãos estaduais de agricultura e recursos hídricos. Também serão feitas visitas a propriedades e projetos de irrigação referência em Nebraska.