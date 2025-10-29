O que (além do tarifaço) trava a retomada da venda de máquinas agrícolas no Brasil

Apesar da queda mensal, no acumulado do ano, o setor começa a consolidar uma recuperação após o tombo de 2024. Carlos Macedo / Agencia RBS

A jornalista Carolina Pastl colabora com a colunista Gisele Loeblein, titular deste espaço.

Após o impacto do tarifaço norte-americano e do juro alto, é a sazonalidade que agora impõe um novo freio às vendas de máquinas agrícolas no Brasil. Em setembro, conforme dados divulgados nesta quarta-feira (29) pela Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos (Abimaq), a receita do setor somou R$ 6 bilhões — uma queda de 1,8% em relação ao mesmo mês do ano passado.

— Houve uma leve retração sazonal, influenciada pelo período de entressafra, que afeta o ritmo das vendas — explica Leonardo Gatto Silva, coordenador de Economia e Estatística da entidade.

Apesar da queda mensal, no acumulado do ano, o setor começa a consolidar uma recuperação após o tombo de 2024, quando as quebras de safra provocadas por problemas climáticos em várias regiões do país derrubaram o mercado. A receita total de janeiro a setembro de 2025 chegou a R$ 52,2 bilhões, alta de 11,9% frente ao mesmo período do ano anterior.

O início dessa retomada, vale lembrar, é impulsionado por safra cheia em 2025 no país e pela redução dos impactos climáticos sobre a produção agrícola. Mesmo assim, os juros ainda elevados seguem limitando uma recuperação mais robusta, após a forte queda de 24% registrada em 2024.