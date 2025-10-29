Gisele Loeblein

Gisele Loeblein

Jornalista formada pela UFRGS, trabalha há 25 anos no Grupo RBS e, desde 2013, assina a coluna Campo e Lavoura, em Zero Hora. Faz também comentários diários na Rádio Gaúcha e na RBS TV.

Em 2025
Notícia

O que (além do tarifaço) trava a retomada da venda de máquinas agrícolas no Brasil

Em setembro, conforme a Abimaq, a receita do setor somou R$ 6 bilhões, queda de 1,8% em relação ao mesmo mês do ano passado

Carolina Pastl

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS